Le Paris Saint-Germain s’est imposé en 16e de finale de la Coupe de France contre Strasbourg (2-0). Les hommes de Thomas Tuchel l’ont emporté grâce à des buts d’Edinson Cavani et Angel Di Maria. Seul point noir de cette belle soirée parisienne : Neymar est sorti touché à la cheville, blessé. Un coup dur pour le PSG à quelques semaines d’affronter Manchester United en Ligue des Champions.

Au micro de France 3 après le match, « El Matador » a livré ses impressions à chaud. « C’est une satisfaction car on savait que ce serait un grand Strasbourg. Ils ont fait un bon match et c’est une satisfaction de les battre. Neymar ? Je ne sais pas pourquoi il est sorti. J’espère que ce n’est pas grave, on a besoin de tout le monde pour la Ligue des Champions, la Ligue 1 et tous nos objectifs. J’espère vraiment que ce n’est pas grave et qu’il sera avec nous bientôt », a ainsi déclaré Edinson Cavani.