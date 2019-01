Les seizièmes de finale de la Coupe de France se poursuivent ce soir avec un choc entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Strasbourg. A domicile, les Franciliens s’avancent en 4-4-2 avec Alphonse Aréola dans les buts et une défense composée de Thilo Kehrer, Thiago Silva, Marquinhos et Juan Bernat. Dani Alves et Julian Draxler forment le double pivot derrière Angel Di Maria et Neymar. Enfin, Eric Choupo-Moting et Edinson Cavani forment le duo d’attaque.

En face, les Alsaciens optent pour un 4-3-3 avec Matz Sels dans les cages. Le gardien belge est soutenu en défense par Ismaël Aaneba, Pablo Martinez, Abdallah N’Dour et Lionel Carole. Dimitri Liénard, Anthony Gonçalves et Moataz Zemzemi évoluent au cœur du jeu. Samuel Grandsir, Nuno Da Costa et Lebo Mothiba se partagent la pointe de l’attaque.

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Aréola - Kehrer, Thiago Silva Marquinhos, Bernat - Dani Alves, Draxler - Di Maria, Neymar - Choupo-Moting, Cavani

Racing Club de Strasbourg : Sels - Aaneba, Martinez, N’Dour, Carole - Gonçalves, Liénard, Zemzemi - Da Costa, Grandsir, Mothiba