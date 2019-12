Au Stade de la Mosson, le Paris Saint-Germain s’est imposé en fin de match contre Montpellier samedi (3-1, 17e journée de Ligue 1). Titulaire pour cette rencontre, le capitaine du club de la capitale Thiago Silva a disputé son 300e match sous le maillot parisien. Présent au micro de Canal +, le Brésilien est donc revenu sur le sujet, mais il a également évoqué sa prolongation, lui qui est en fin de contrat en juin prochain.

« Ça me fait plaisir, je ne l’aurais jamais imaginer mais c’est magnifique. Merci au club, merci au président, au staff. Ils m’encouragent tous les jours, a déclaré l’international auriverde sur son 300e match, avant de parler de son contrat. Leonardo, il est là non ? (rires) Vous pouvez lui demander. Oui, bien sûr (je veux prolonger, ndlr). J’ai déjà parlé sur ça, tout le monde sait ce que je pense et on verra ce qu’il va se passer. Mais demandez lui. » Le défenseur de 35 ans attend donc des nouvelles de sa direction.