On a vu le PSG en grandes souffrances lors du 8e de finale aller face au Borussia Dortmund. Battu finalement 2-1 par le club allemand, le champion de France a encore ses chances alors que se profile le match retour le 11 mars prochain. Un joueur a illustré la mauvaise performance parisienne au Signal Iduna Park, il s’agit de Thiago Silva. Le capitaine a largement été dominé par le double buteur du soir Erling Braut Håland mais il ne veut pas se laisser abattre. Le capitaine a livré un entretien au site du PSG dans lequel il appelle ses coéquipiers à se relever pour aller chercher la qualification au Parc des Princes.

« Nous savions que le match allait être difficile. Dortmund est l’actuel 3e de Bundesliga, ils pratiquent un beau football depuis le début de saison, ils ont des joueurs de très haut niveau, avec beaucoup de qualité et en confiance. Je crois que nous avons fait un match correct, mais nous n’avons pas été à notre meilleur niveau, nous en sommes conscient. (...) Il faut rester serein, garder la tête froide, nous avons disputé la première mi-temps, il reste la deuxième à jouer, chez nous. Je suis convaincu que nous allons réaliser un très bon match. Il faudra répondre sur le terrain. Si nous devons mourir sur le terrain, nous le ferons. (...) Les deux dernières années nous montrent que tout est possible à ce niveau-là. Ça ne me gêne pas de savoir que certains nous pensent déjà éliminés. C’est quelque chose qui, au contraire, nous donne encore plus envie de renverser la situation », a expliqué le Brésilien de 35 ans dont le contrat se termine en juin prochain.