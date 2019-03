Titulaire et passeur décisif contre Dijon (0-4, match en retard de la 18e journée de Ligue 1), Thomas Meunier a retenu l’essentiel au micro de Canal +. « La force mentale, c’est aussi pouvoir montrer qu’on peut mettre ça de côté et se relever, juste faire son métier du mieux qu’on peut », a-t-il confié. Le latéral belge du Paris SG est désormais impatient de défier l’Olympique de Marseille dimanche (29e journée de L1).

« L’OM, c’est une rivalité très ancienne. Cela tient beaucoup à cœur aux supporters et aux parisiens en général. Non, justement, je l’attends avec impatience car on sait que, pour Marseille, on sera tous la main dans la main, qu’on pourra compter sur un public en feu dimanche tout simplement. On n’attend qu’une chose, c’est d’y être », a conclu le Diable Rouge.