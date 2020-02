Thomas Meunier (28 ans) était de passage dans l’émission du Ptit Delire Tv dernièrement, avec son compatriote rappeur Roméo Elvis et le youtubeur Maskey. Les protagonistes ont abordé plusieurs sujets dans le football, dont un sur le chambrage des supporters dans les stades.

Et le latéral droit du PSG a évoqué le souvenir qui l’a le plus marqué, c’était lors d’un clasico à Marseille l’année dernière. « Je m’échauffe, le public est à 50 centimètres. Les mecs arrivent, ils se lèvent, ils tirent leur pantalon. Ils crient : " allez vous faire en***** ". C’était un truc de fou, j’avais jamais vu ça. Je pleurais de rire, et Verratti à côté il était par terre » a-t-il raconté. Un chambrage plus drôle qu’autre chose comme l’apprécie Thomas Meunier : « je ne veux pas que ce soit méchant mais j’aime bien les gens qui font preuve d’originalité. »