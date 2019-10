Deux jours après la victoire du Paris Saint-Germain contre l’OGC Nice à l’Allianz Riviera (4-1, 10e journée de Ligue 1), Thomas Meunier était l’invité de l’émission « Dimanche Ligue 1 » sur beIN Sports. Le latéral droit belge, auteur de neuf apparitions toutes compétitions confondues cette saison, a notamment été questionné sur la qualité de l’effectif parisien. Et l’ancien joueur du FC Bruges, club qu’il retrouvera dans la semaine en Ligue des Champions (mardi à 21h), a donné son avis sur le groupe du club de la capitale, qu’il juge bien meilleur que l’an passé.

« Pour moi, on a un groupe beaucoup plus complet et équilibré. Sur chaque position, on est au moins deux ou trois joueurs à pouvoir jouer dans le onze. On a un groupe de 25 joueurs qualitatifs, et c’est ce qui faisait défaut par moment la saison passée. On avait des blessés et on n’avait pas le flux nécessaire derrière pour pouvoir compenser les manques. Finalement, cette année, on le voit. Avec des joueurs comme Neymar ou Draxler blessés, on parvient tout de même à performer de manière assez exemplaire », a analysé le Belge ce dimanche.