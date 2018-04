Devenu titulaire avec le Paris Saint-Germain la saison dernière après avoir pris le meilleur sur Serge Aurier, Thomas Meunier avait une mission plus compliquée lors de l’exercice 2017-2018. Mis en difficulté par l’arrivée de Dani Alves, le Belge a eu une concurrence encore plus forte et s’est retrouvé au deuxième rang dans la hiérarchie des latéraux droits. Malgré un temps de jeu réduit avec 28 matches disputés (5 buts inscrits), le natif de Sainte-Ode est loin d’être déçu de son bilan personnel. Si la déception de peu jouer est palpable, il se satisfait de son évolution.

« Je suis satisfait de ce que j’ai réalisé. Dans l’ensemble c’était assez bon qualitativement, et je me suis toujours donné à 100 %. J’aurais forcément aimé jouer plus, mais il faut respecter les choix du coach. Il faut voir les choses positivement, je suis au Paris Saint-Germain, il y a des milliers de joueurs qui rêveraient d’être à ma place. Je ne peux pas m’en plaindre. Je progresse tous les jours. J’en parlais encore récemment avec des amis à la maison, j’ai l’honneur de côtoyer de grandes stars, et mon niveau de jeu a progressé. »