C’est un Thomas Tuchel relativement remonté que nous avons trouvé en conférence de presse après la victoire du PSG contre Nantes (2-0). En cause ? Un but refusé à Neymar par la VAR pour une supposée faute de Julain Draxler sur Imran Louza. L’Allemand ne voulait pas parler d’arbitrage, mais on l’a senti agacé.