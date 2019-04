Dimanche, le Paris Saint-Germain se déplace au stade Pierre-Mauroy pour y affronter le LOSC son dauphin au classement. L’occasion pour les joueurs parisiens de croiser un certain Nicolas Pépé. L’attaquant nordiste qui a déjà inscrit dix-huit réalisations et distillé neuf passes décisives, constituera l’une des menaces pour la formation parisienne. Face à la presse, Thomas Tuchel s’est montré dithyrambique au sujet du buteur ivoirien.

« Il peut essayer de jouer demain, ce n’est pas un problème ! Je laisse Angel sur le banc, il peut jouer 70 minutes et Angel joue le reste, ce n’est pas un problème. Il est décisif pour eux, il a de la vitesse, il est très dangereux devant le but, déterminé. C’est un joueur qui peut faire de grandes choses. Je ne connais pas son caractère ni sa personnalité, mais son coach dit qu’il est prêt, alors ok ! Quand le coach dit ça, on doit réfléchir, » a ainsi analysé Tuchel.