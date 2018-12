Dimanche, à Bordeaux (2-2, 15e journée de Ligue 1), Thomas Tuchel a laissé Edinson Cavani sur le banc de touche après la sortie sur blessure de Neymar. Un choix que l’entraîneur du Paris SG a expliqué en conférence de presse ce mardi, comprenant la déception du Matador, expliquant la gestion de son temps de jeu après une année 2018 chargée.

« C’est normal d’être déçu, mais c’est comme ça. Il y avait une possibilité. Mais on a choisi Choupo pour le premier changement. Ce n’était pas possible de finir avec Di Maria ensuite. Kimpembe était déçu aussi. Tous les joueurs veulent jouer. Mais on ne peut pas oublier que nous sommes dans une saison post-Coupe du Monde, qu’Edi est revenu blessé et a repris très tard avec nous. Les joueurs oublient ça, mais il faut se reposer. Demain, il va démarrer. Hier, il s’est entraîné avec un bon état d’esprit. Il n’y a pas de problème », a expliqué le technicien parisien. C’est dit.