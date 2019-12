En clôture de la 18e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace à Geoffroy-Guichard pour affronter l’AS Saint-Étienne, dimanche (21h, à suivre sur notre live commenté). Mais comme depuis le début de la saison, le club de la capitale n’est pas épargné par les blessures. Et pour se rendre dans le Chaudron, les Parisiens font encore face à une vague d’absence comme l’a expliqué Thomas Tuchel en conférence de presse.

« Gana Gueye et Presnel Kimpembe sont absents. Ander Herrera, c’est trop tôt même s’il a fait l’entraînement avec nous. Julian Draxler était malade ces trois derniers jours. Éric Choupo-Moting est absent pour raison privée et Edison Cavani est un peu blessé. Il a senti quelque chose après le match, quelque chose de musculaire, a détaillé le coach allemand devant les médias. Il a fait l’entraînement complet hier mais il ne sent pas prêt pour demain. »