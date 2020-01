Sur le papier, le Paris Saint-Germain dispose d’un secteur offensif très riche avec Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Angel Di Maria et Edinson Cavani. Cependant, Thomas Tuchel a mis du temps à aligner ses 4 fantastiques, à savoir Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria. Un choix d’abord lié au déséquilibre causé à son équipe à cause d’un manque de repli défensif de ses attaquants. Mais depuis quelques matches, les mentalités ont changé au PSG et Tuchel n’hésite plus à les aligner d’entrée de jeu. L’Allemand a expliqué pourquoi en conférence de presse.