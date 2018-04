Annoncé avec insistance en direction du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel (44 ans) se rapproche chaque jour de la capitale française. D’après Le Parisien, le technicien allemand serait en train d’apprendre le français et l’espagnol en vue de la saison prochaine. D’ailleurs, il aimerait s’exprimer dans la langue de Molière lors de sa présentation.

Celle-ci devrait avoir lieu à l’issue du dernier match de Ligue 1 contre Caen. Très impliqué, Tuchel aurait des réunions hebdomadaires avec son adjoint Rainer Schrey, et son analyste vidéo Benjamin Weber. Il aurait déjà choisi un autre adjoint connaissant la Ligue 1 ainsi qu’un préparateur physique en vue de la prochaine saison. Sa femme Sissi effectuerait de son côté des recherches pour prendre un appartement à Paris destiné au couple et à leurs deux filles Emma (8 ans) et Kim (7 ans).