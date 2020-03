Le Paris Saint-Germain a vécu une soirée historique. Une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, dans un Parc des Princes vide, puis une communion avec ses fans qui ont suivi la rencontre devant le stade. Cependant, la présence des supporters parisiens (environ 4 000) devant l’antre du PSG fait polémique alors que de nombreuses précautions sont prises pour éviter la propagation du coronavirus en France et en Europe.

Matteo Renzi, sénateur italien et ancien président du Conseil des ministres, a condamné ce rassemblement. Il s’est exprimé sur RTL : « J’ai regardé le PSG hier, bravo à eux pour la qualification. Mais ce qu’il s’est passé autour du Parc des Princes, avec le rassemblement de supporters, c’est terrible. C’est un risque important pour transmettre l’épidémie ». Un conseil donné pour ne pas que « la France reproduise les mêmes erreurs que l’Italie », a-t-il suivi. Pour rappel, l’Italie est le pays européen le plus touché par le coronavirus (plus de 12 000 cas et plus de 800 décès).