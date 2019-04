L’ex-joueur de Manchester City, Yaya Touré, est revenu sur la polémique qui a agité les médias anglais récemment, lors de la rencontre opposant le Monténégro à l’Angleterre (victoire 5-1 des Three Lions). Pendant le match, des chants racistes avaient été proférés par les supporters monténégrins à l’encontre de Danny Rose. Une situation qui a exaspéré Yaya Touré, qui estime que les autorités du football ne font pas assez de prévention pour combattre le racisme dans les stades.

« Ils s’assoient et prennent leur café, leur vin, a confié l’Ivoirien, dans des propos rapportés par The Daily Mirror. Ensuite, ils entendent un cas comme celui de Raheem (Sterling, qui avait célébré son but contre le Monténégro en regardant le public et se bouchant les oreilles, ndlr) et s’appellent au téléphone en disant : "Nous devons avoir une réunion ! Nous devons faire quelque chose !" Cela ne devrait pas fonctionner comme ça, a déploré Touré. Nous devons être proactifs. Nous devons travailler avant que ce genre de situation avec Raheem ne se produise. »