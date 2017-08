Nommé directeur du football en juillet 2017, Patrick Kluivert ne sera finalement resté qu’une saison en poste au Paris Saint-Germain. Remercié et remplacé par le Portugais Antero Henrique, le Batave doit son éviction en partie à Unai Emery. Le Basque a confié dans un entretien qu’il a demandé à Nasser Al-Khelaïfi de se passer des services du Hollandais, visiblement peu satisfait de ses compétences.

« L’année dernière, je me suis assis avec le président et je lui ai dit : "Président, on peut prendre différents chemins. Si tu choisis de faire le chemin avec moi, tu dois m’écouter et changer certaines choses avec le directeur sportif". (...) Quand je suis arrivé, j’écoutais le directeur sportif et le président. Je leur disais : "OK, vous connaissez mieux l’équipe que moi, je vous fais confiance". J’ai été passif. Maintenant, c’est fini », a-t-il confié au magazine So Foot.