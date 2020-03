Le 3 mars dernier, Cristiano Ronaldo (35 ans) avait appris l’hospitalisation de sa maman, à l’hôpital de Funchal, à Madère, après qu’elle a été victime d’un AVC. Le quintuple Ballon d’Or s’était rendu à son chevet avant d’être autorisé par son club, la Juventus, à passer sa quarantaine du côté de Madère. Actuellement isolé, l’attaquant a publié plusieurs messages et quelques paparazzi n’ont pas non plus manqué d’immortaliser le joueur torse nu sur son balcon. Assez pour faire sortir Cobolli Gigli de ses gonds. L’ancien président de la Juventus a déploré, au micro de Radio Punto Nuovo, que la Juventus ait autorisé plusieurs de ses joueurs à rentrer au pays (Gonzalo Higuain, Douglas Costa). Pour l’ancien homme fort de la Vieille Dame, l’autorisation accordée à la légende portugaise a ouvert la boîte de Pandore.

« Après le départ de Ronaldo, la situation s’est détériorée. C’est facile de critiquer après-coup, mais vu de l’extérieur je ne comprends pas pourquoi ces joueurs ont quitté l’Italie. À leur retour, j’espère le plus tôt possible, ce sera difficile de reprendre car ils auront encore 14 jours de confinement. La situation s’est compliquée avec Ronaldo, qui a été le premier à partir, en prétextant vouloir rester auprès de sa maman, alors qu’aujourd’hui il se montre entrain de bronzer au bord d’une méga piscine. À ce stade, après avoir fait la concession à Ronaldo, Higuain a également dû se rendre auprès de sa maman, quelqu’un d’autre a dû aller ici et là et la situation a empiré. Ce n’est pas quelque chose qui aurait dû arriver, ils auraient dû rester en quarantaine à l’hôtel de la Juventus, tout comme les joueurs de l’Inter auraient dû y rester, » a déclaré Gigli, ancien numéro un de la Juve.