Au micro de la radio catalane RAC-1 ce mercredi, Lionel Messi a avoué qu’il se voyait terminer sa carrière au FC Barcelone. Et pourtant, en 2013, le n° 10 blaugrana a sérieusement songé à quitter la Catalogne, suite à ses problèmes avec le fisc espagnol. « J’ai été le premier à être épinglé, tout a été plus dur. J’ai servi d’exemple. C’était dur. Heureusement que mes enfants étaient petits et ne se rendaient pas compte de tout », a-t-il expliqué avant d’ajouter.

« À ce moment-là, j’ai pensé à partir, pas parce que j’avais spécialement envie de quitter le Barça, mais parce que je voulais quitter l’Espagne parce que je me sentais maltraité », a-t-il avoué, précisant ne jamais avoir reçu d’offre officielle même si de nombreux clubs s’étaient manifestés. « Je n’ai jamais eu d’offre officielle parce que tout le monde connaissait mon envie de rester au club ».

