Avec les années qui passent, on apprend régulièrement de nouvelles anecdotes sur des clubs qui sont passés à côté de joueurs qui sont devenus d’énormes stars par la suite, le tout à cause de petits détails. Plusieurs clubs de Ligue 1 avaient à l’époque refusé de payer les 500.000€ euros demandés par Istres pour Naby Keita. Aujourd’hui, on apprend que Malaga était aussi proche de s’offrir Cristiano Ronaldo en 2002, alors que le Portugais évoluait au Sporting.

« On a fait une offre à Jorge Mendes. On avait un budget établi, on ne pouvait pas faire de folies. On a fait une offre de 1,5 millions d’euros, le joueur valait 3,5 millions d’euros. On n’a pas pu mettre cette somme sur la table », a expliqué Carlos Rincón, homme à tout faire de Malaga à l’époque, à El Desmarque. L’histoire du club andalou et même celle de Cristiano Ronaldo auraient donc pu être bien différentes...