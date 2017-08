Devenu ambassadeur del’association Handicap International, Neymar s’est rendu à Genève (en Suisse, ndlr) ce mardi pour honorer ce nouveau partenariat. Forcément, la nouvelle recrue du PSG a dû faire une petite démonstration de ses talents. Le Brésilien s’est rendu sur la « Broken Chair », une immense oeuvre d’art faite de bois, de 12 mètres de haut, représentant une chaise avec un pied cassé et appartenant à l’ONG.

De là-haut, il a effectué quelques jongles avant d’envoyer le ballon sur le trottoir d’en face où se situe ni plus ni moins que le Palais des Nations, c’est-à-dire le second siège le plus important de l’ONU, après celui de New York. « Du sommet de cette sculpture iconique de Genève, Neymar Jr a adressé un message aux nations du monde, pour les appeler à plus inclure des personnes handicapées dans la société », a par ailleurs indiqué le communiqué de l’association.