Thierry Henry a fait les beaux jours de Monaco, Arsenal et du FC Barcelone notamment, avec qui il a remporté la Ligue des Champions aux côtés de Lionel Messi, Samuel Eto’o ou encore Carles Puyol. Et s’il a évolué sous le maillot Blaugrana, Thierry Henry aurait pu jouer pour le grand rival, comme l’explique Lorenzo Sanz, ancien président des Merengues pour AS.

« J’avais le contrat signé de Thierry Henry dans le tiroir. Il jouait à Monaco, on l’a convaincu et il a signé le contrat, cependant quand il était dans l’avion pour venir à Madrid, son père lui a dit qu’il ne pouvait pas venir pour plusieurs raisons. Je lui ai dis de ne pas s’inquiéter, mais au final, l’opération est tombée à l’eau, alors que nous avions le contrat signé », a ainsi déclaré Lorenzo Sanz.