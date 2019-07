Le rachat de l’OGC Nice est imminent. Le projet a été présenté devant le comité d’entreprise qui s’est tenu ce matin rapporte l’Équipe. Les représentants du personnel du club ont validé l’offre de reprise.

Il reste maintenant deux étapes avant l’officialisation. Le passage devant Direction Nationale de Contrôle et de Gestion (DNCG) et recevoir l’accord de l’autorité de la concurrence. Ce n’est plus qu’une histoire de jours désormais.

