Encore buteur ce week-end avec l’AS Monaco (contre Bordeaux 1-1), Radamel Falcao réalise une belle saison sur le Rocher (12 buts en Ligue 1), du haut de ses 33 ans. Et s’il reste au Colombien encore quelques belles années à vivre sur les terrains de football, il a déjà une idée de ce qu’il veut faire après avoir raccroché les crampons : « je crois que quand j’aurai terminé ma carrière de footballeur, j’en entamerai une comme joueur professionnel de baseball, a confié El Tigre à nos confrères de France Football. C’est vraiment un sport que j’aime beaucoup. J’en parle souvent avec ma femme. »

Grand supporter des Marlins de Miami, Falcao se rêve d’une carrière à la Michael Jordan, qui avait également tenté une aventure professionnelle dans le baseball (en 1994-1995) après avoir arrêté le basket : « Oui, comme Jordan, même si lui était basketteur et n’était pas arrivé à jouer dans les ligues majeures, au plus haut niveau. Moi, je veux être le premier à réussir ça ! Passer d’un sport à un autre en restant au plus haut niveau de performance. C’est un vrai challenge. »