Certaines légendes ont la vie dure. Rafael Benitez peut en témoigner. Du temps où il officiait sur le banc de touche du Real Madrid, en 2015/16, le technicien espagnol a ainsi été moqué pour avoir repris Cristiano Ronaldo (34 ans) sur sa manière de tirer ses coups francs. Dans les colonnes de Four Four Two, l’Ibère a démenti en bloc.

« Non, ce n’est pas vrai. J’analysais ses coups francs quand il était à Manchester United, c’est la seule conversation que j’ai eue avec lui à ce sujet et je crois que c’était bien. Je n’ai pas travaillé les coups francs avec lui, parce que je savais qu’il est un joueur de classe internationale. C’est un travailleur, il prend soin de lui. Il n’était pas un problème », a-t-il lâché. C’est dit !