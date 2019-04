Kicker annonce cette semaine que le RB Leipzig souhaite se séparer de plusieurs éléments cet été, parmi lesquels Bruma (24 ans). L’ailier international portugais (7 sélections, 1 but), pourtant son contrat jusqu’en juin 2022, ne serait pas non plus contre un départ, comme nous l’a confié un proche.

« Nous ne sommes pas satisfaits de la situation de Bruma. Nous attendons la fin de la saison et nous discuterons avec le club », nous a-t-on fait savoir. Avec seulement 5 titularisations en Bundesliga cette saison, le Lusitanien manque cruellement de temps de jeu et attend le mercato pour rebondir.,