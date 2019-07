Arrivé à Chelsea en 2017, le jeune Ethan Ampadu est gêné par la concurrence. La saison dernière, le défenseur central de 18 ans n’a fait que cinq apparitions toutes compétitions confondues sous les ordres de Maurizio Sarri. En manque de temps de jeu, ce dernier était donc à la recherche d’un nouveau challenge, et celui-ci devrait prendre la direction du RB Leipzig.

Ces dernières heures, les médias allemands avaient expliqué que le dossier avançait bien et qu’Ethan Ampadu allait bientôt être prêté à la formation allemande, qui vient de recruter Christopher Nklunku. Mais Sky Germany avance ce soir que l’international gallois a passé sa visite médicale. L’officialisation du transfert devrait donc avoir lieu prochainement.

BREAKING : Chelsea youngster Ethan Ampadu has undergone a medical ahead of a potential loan move to Bundesliga side RB Leipzig according to Sky in Germany.

