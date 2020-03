Ce soir, le RB Leipzig a poursuivi son excellente saison en se qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après une belle victoire 3-0 contre Tottenham après le succès 1-0 de l’aller. Milieu de terrain du RB Leipzig, Christopher Nkunku s’est exprimé à l’issue de la rencontre au micro de RMC Sport. Il a savouré la victoire des siens : « on a confirmé le match aller en allant gagner à la maison. On a la qualification, l’équipe est contente, le stade est content, c’est tant mieux. »

Il n’a cependant pas pu donner de nouvelles sur Nordi Mukiele sorti sur blessure : « je ne sais pas, il était bien sonné, j’espère que ça ira mieux. » Il a en revanche souligné le gros match de Dayot Upamecano avant de dévoiler l’objectif des siens : « on a su mettre trois buts à cette équipe de Tottenham sans prendre de but et on s’est qualifié. Il est trop tôt (pour parler de la suite ndlr). On doit se concentrer pour gagner les matches de Bundesliga avant la trêve. On a eu de la chance, le public a pu nous soutenir. »