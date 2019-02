Malgré la lourde défaite du Real Madrid à domicile face au FC Barcelone (0-3), Vinicius Junior (18 ans) a été l’un des rares Merengues à être salués par les médias. Encensé pour avoir porté l’attaque madrilène pour son premier Clasico au Bernabéu, le Brésilien a également été critiqué pour son manque d’efficacité.

Silencieux après la rencontre, il a choisi les réseaux sociaux pour donner son sentiment sur ce Clasico. « Dans la vie, personne ne peut gagner à chaque fois. C’est pour ça que les défaites font partie du jeu et parfois c’est grâce à elles qu’on apprend les plus belles leçons. Beaucoup travailler, progresser et aller de l’avant ! Le meilleur est à venir. Hala Madrid », at-il posté sur son compte Instagram.