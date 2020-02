La 23e journée de Liga se poursuit aujourd’hui avec un duel entre le Real Betis Balompié (13e) et le FC Barcelone (2e). Suite à la victoire du Real Madrid contre Osasuna (4-1), les Catalans sont désormais à six points des Merengues et n’auront pas le droit à l’erreur ce soir.

A domicile, le Real Betis Balompié s’organise dans un 4-3-3 avec Joel Robles dans les buts. Emerson, Aïssa Mandi, Marc Bartra et Alex Moreno. Positionné en tant que sentinelle, William Carvalho est épaulé par Carles Alena et Guido Rodriguez. Nabil Fekir et Sergio Canales accompagnent Borja Iglesias évoluent en attaque.

De son côté, le FC Barcelone mise sur un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans le rôle du dernier rempart. Nelson Semedo, Samuel Umtiti, Clément Lenglet et Funior Firpo le devancent. Frenkie De Jong, Sergio Busquets et Arturo Vidal composent le milieu de terrain. Sergi Roberto et Antoine Griezmann prennent les couloirs tandis que Lionel Messi est seul en pointe.

Les compositions :

Real Betis Balompié : Joel - Emerson, Mandi, Bartra, Moreno - Alena, Carvalho, Rodriguez - Fekir, Iglesias, Canales

FC Barcelone : Ter Stegen - Semedo, Umtiti, Lenglet, Firpo - De Jong, Busquets, Vidal - Roberto, Messi, Griezmann