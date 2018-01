Arrivé au Real Madrid cet été avec l’étiquette de nouvelle pépite du football espagnol, l’ancien du Betis n’entre visiblement pas dans les plans de Zidane et assiste à la plupart des rencontres en tribune. Il ne compte que six apparitions en championnat, pour deux petites titularisations.

Et en Espagne, on évoque déjà un retour au Betis cet hiver. Le président du club andalou n’a d’ailleurs pas fermé la porte à un retour du milieu de terrain de 21 ans. « On a des limitations et si quelqu’un devait venir, ce serait quelqu’un qui apporte vraiment et pas un pansement. C’est difficile de dire si ça peut arriver ou non, mais tout peut arriver dans le foot. Ce n’est pas simple », a déclaré Angel Haro à Canal Sur Radio.