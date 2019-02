Alors qu’avait lieu la 91e cérémonie des Oscars dans la nuit de dimanche à lundi, l’Atlético de Madrid s’est fendu d’un petit tweet avant le début des festivités pour se moquer du Real Madrid, qui a obtenu hier un deuxième penalty très litigieux lors de sa victoire à Levante (2-1), lorsque Casemiro s’effondre dans la surface, alors qu’il ne semble pas être touché. « La nuit des Oscars a commencé. Un film ? L’Histoire sans fin (hashtag qui fait référence aux nombreux avantages dont bénéficierait le Real auprès des arbitres, ndlr). Supporters, lequel choisissez-vous ? »

Une petite pique pour le voisin madrilène à laquelle a réagi Dani Carvajal, le latéral droit des Merengues, lui aussi sur Twitter :« je vous recommande le "cœur de la Décima" et la "Undécima". Je les ai en DVD ! » L’Espagnol fait ici référence aux deux finales de Ligue des champions remportées par le Real contre l’Atlético, en 2014 et 2016, lorsqu’ils avaient respectivement soulevé leur dixième et onzième trophée dans l’histoire de la C1.