Ferland Mendy s’épanouit au Real Madrid. Parti de l’OL l’été dernier pour rejoindre le club entraîné par Zinedine Zidane, le latéral gauche occupe une place importante dans l’effectif merengue, en attestent ses 15 matches joués en championnat. Interrogé par le site officiel du Real Madrid, il a livré les différences entre le football espagnol et français. Et il n’a pas été tendre avec la Ligue 1.

« Le niveau de jeu est plus élevé. Quand on s’entraîne, on y va pour travailler, arriver le plus tôt possible à son meilleur niveau et le démontrer à chaque match. Le jeu avec ballon est plus rapide, il y a plus de déplacements, plus de courses », a-t-il déclaré avant de suivre : « À Lyon, je défendais moins et j’attaquais beaucoup, c’est pour ça que je dois trouver le point d’équilibre pour être encore meilleur ». Voilà, le message est passé. Ferland Mendy pourrait se distinguer ce dimanche lors du Clasico contre le FC Barcelone.