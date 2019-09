Zinedine Zidane (47 ans) vit un début de saison tourmenté. Le technicien du Real Madrid cristallise nombreuses critiques depuis la gifle reçue mercredi en Ligue des champions face au PSG. Le coach français aurait ainsi perdu son immunité au sein de la direction merengue. Selon les informations de Mundo Deportivo, la situation se serait encore dégradée un peu plus ces dernières heures.

Ainsi, Zidane a décidé malgré le revers concédé à Paris, d’accorder une journée de repos à ses joueurs jeudi. Une décision qui a provoqué la colère de la direction madrilène et suscité l’incompréhension du président Florentino Perez. Ce dernier ne concevrait pas que les Merengues puissent bénéficier d’un jour de repos après une telle déroute et avant un match important dimanche à Séville. Plus que jamais, Zinedine Zidane se trouve sur un siège éjectable...

