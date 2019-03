Annoncé sur le départ l’été prochain, Gareth Bale pourrait retourner en Angleterre, là où il a commencé sa carrière (à Southampton puis à Tottenham). Et selon The Daily Mirror, le Gallois pourrait même retourner chez les Spurs, lui qui leur a laissé un très bon souvenir lors de son passage (entre 2007 et 2013).

Bale devrait servir de monnaie d’échange aux dirigeants du Real Madrid, qui souhaitent faire venir le milieu Christian Eriksen. Une offre de 50 M£ (environ 58 M€), en plus d’une arrivée de Gareth Bale, serait en préparation chez les Madrilènes, pour attirer le Danois de Tottenham.