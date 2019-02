Arrivé au Real Madrid à l’été 2013, Gareth Bale (29 ans) a connu des hauts et des bas. Certes, il a eu une part importante lors de l’obtention des Ligues des Champions 2014 et 2016 mais depuis, le Gallois connaît une grande irrégularité. Entre blessures et performances décevantes, il aurait pu partir l’an dernier mais le départ de Cristiano Ronaldo a changé la donne et il a eu une deuxième opportunité.

Parfois intéressant cette saison, Gareth Bale a néanmoins été globalement décevant. D’après Marca, ses dernières prestations auraient fait changer d’avis les dirigeants madrilènes. Le Gallois aurait épuisé toutes ses chances et un départ en fin de saison semble inéluctable. Cependant, selon les informations du journal As, le joueur n’a aucune envie de quitter le club merengue et se sent épanoui à Madrid.