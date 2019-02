Suite de la 24e journée de Liga avec une affiche à midi entre le Real Madrid et Girona. A domicile, les Merengues peuvent confirmer leur belle forme et revenir à six longueurs du leader, le FC Barcelone. Pour cela, la Casa Blanca s’articule en 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les buts. Alvaro Odriozola, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Marcelo forment la défense. Au milieu du terrain, Casemiro, Dani Ceballos et Toni Kroos trouvent place tandis que Lucas Vazquez, Marco Asensio et Karim Benzema évoluent un cran plus haut.

Composition classique pour Girona avec un 3-5-2 où Yassine Bounou prend place dans les cages. Le Marocain est protégé par Ramalho, Juanpe et Pedro Alcala. Les rôles de pistons sont assurés par Pedro Porro et Raul Garcia tandis que Pere Pons, Douglas Luiz prennent place dans le coeur du jeu. Enfin la pointe de l’attaque est composée du duo Portu-Cristhian Stuani.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo - Ceballos, Casemiro, Kroos - Vazquez, Benzema, Asensio

Girona : Bounou - Ramalho, Juanpe, Alcala - Porro, Pons, Douglas Luiz, Granell, Raul Garcia - Portu, Stuani