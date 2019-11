Au Stade Santiago Bernabeu, le Real Madrid défie ce mercredi soir Galatasaray dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de Ligue des Champions. Grâce à un doublé de Rodrygo, les Merengues ont rapidement pris les devants, avant que Sergio Ramos n’aggrave la marque sur penalty.

Et avant la pause, Karim Benzema a participé à la fête. Buteur à la 45e minute, l’attaquant français a marqué son 49e but en C1 sous le maillot madrilène. KB9 égale donc la légende Alfredo Di Stefano. Désormais, seuls Raùl (66) et Cristiano Ronaldo (105) le devancent.