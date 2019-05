Après six années passées au Real Madrid, Gareth Bale semble proche du départ. Dernièrement, la presse espagnole expliquait même que l’international gallois a eu un entretien avec Zinedine Zidane pour évoquer son avenir, et le technicien français lui aurait fait part de son intention, à savoir qu’il ne comptait pas sur lui pour la saison prochaine. Mais de son côté, le joueur de 29 ans ne semble pas chaud pour quitter la capitale espagnole, comme son agent l’a expliqué à Sky Sports.

« Il veut rester. Je ne suis pas sûr que M. Zidane veuille qu’il reste mais pour le moment, Gareth veut rester. Il a un contrat, il le respectera avec plaisir jusqu’en 2022. Il a été et est, à mon avis, l’un des trois ou quatre meilleurs joueurs au monde », a lâché Jonathan Barnett. Relancé ensuite sur la possibilité d’un retour du Gallois en Premier League, l’agent de 69 ans a été clair : « c’est possible, si quelqu’un met la main à la poche et paie ce que nous pensons qu’il (Gareth Bale, ndlr) vaut. (...) Ça va être beaucoup d’argent. »