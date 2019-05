Les dirigeants du Real Madrid et Zinedine Zidane ont beau appeler au calme lorsqu’ils sont interrogés sur le mercato estival, force est de constater que ça va bouger du côté de Madrid cet été. Et pas qu’un peu. Les mêmes noms - Eden Hazard, Paul Pogba ou encore Neymar - reviennent sans cesse dans les médias espagnols, et c’est la même chose dans le sens des départs. Si le Real Madrid continue de nier qu’une révolution est en marche dans l’effectif, tout porte à croire que le vestiaire merengue sera bel et bien chamboulé dans les prochains mois.

Le quotidien Marca explique que Zinedine Zidane a déjà lancé une série de réunions individuelles pour transmettre ses plans aux joueurs. Gareth Bale y a eu droit, et le Français a fait savoir au Gallois qu’il ne compte pas sur lui la saison prochaine. Une information qui ne surprend pas vraiment, mais le Real Madrid risque bien d’avoir du mal à trouver preneur pour l’ancien des Spurs, qui touche un salaire colossal et est souvent blessé. Cette réunion a d’ailleurs fait changer d’avis le joueur, qui n’avait de base pas prévu de quitter la capitale espagnole comme son agent l’a laissé entendre dans la presse à plusieurs reprises.

Zinedine Zidane s’est aussi réuni avec Marcelo

Deux autres joueurs ont également été convoqués par Zinedine Zidane afin de leur faire savoir qu’ils vont devoir se trouver un club cet été : Dani Ceballos et Marcos Llorente. Leur cas devrait cependant être moins problématique que celui de Gareth Bale pour des raisons financières évidentes, et ils s’attendaient de toutes manières à plier bagages cet été bien avant leur réunion avec le Marseillais comme l’explique Marca. Les deux milieux de terrain sont donc sur le marché.

Marcelo a également été vu par le champion du monde 98, mais on ne sait pas ce qui a été dit dans cette entrevue entre les deux hommes. Le Brésilien ayant récupéré sa place de titulaire sur le flanc gauche, Marca explique qu’il y a des chances qu’elle ait été positive pour le latéral gauche. D’autres joueurs vont être convoqués dans les jours à venir et si le média ne cite aucun autre nom, on peut imaginer que Marcelo Diaz, Jesus Vallejo, Nacho ou Brahim Diaz feront partie des joueurs attendus dans le bureau de Zizou.