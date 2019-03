Depuis plusieurs jours en Espagne, le cas Gareth Bale fait les choux gras de la presse espagnole. Il lui a ainsi été reproché de ne pas s’intégrer suffisamment au style de vie espagnol et d’être en froid avec ses partenaires du vestiaire merengue. Des accusations qui avaient déjà fait sortir du silence son agent, Jonathan Barnett. Une réponse qui n’a pas empêché la presse madrilène d’en remettre une couche aujourd’hui, indiquant que les joueurs de la Casa Blanca n’avaient pas compris le choix de leur coach Santiago Solari de titulariser le Gallois pour le Clasico de samedi dernier (0-1). De quoi faire bondir à nouveau le représentant du numéro onze du Real Madrid.

« Cette génération de supporters du Real Madrid parlera encore des buts de Gareth lors des années à venir. Sincèrement, ils devraient avoir honte d’eux-mêmes. Gareth mérite le plus grand respect. La façon dont les supporters du Real ont traité Gareth n’est rien de moins qu’une honte. Durant ses six années en Espagne, il a tout gagné. Il est l’un des meilleurs joueurs du monde. Ces fans devraient lui baiser les pieds. Malgré ce que dit la presse espagnole, il est heureux, il parle espagnol de manière raisonnable et il n’y a aucun problème entre lui et le reste de l’équipe du Real Madrid. Les gens qui écrivent ces choses ne connaissent rien de lui. Il n’y a eu aucune discussion sur un départ de Gareth du Real Madrid. Il n’ira nulle part l’été prochain. Malgré ce qui est dit, il est heureux. Il veut rester au Real et ils (les dirigeants madrilènes) le veulent aussi », a-t-il déclaré sur Skysports. C’est dit.