Le Real Madrid ne vit pas des jours faciles. Encore une fois battu par le FC Barcelone dans son antre du Bernabéu (0-1, 26e journée de Liga), quelques jours après la terrible claque reçue en demi-finale retour de Coupe du Roi (0-3), le club de la capitale espagnole a dit adieu au rêve de triplé. Désormais, la Casa Blanca ne pense qu’à une chose : remporter une quatrième Ligue des Champions consécutive pour oublier, comme ce fut le cas les saisons précédentes, un triste parcours domestique.

Sauf que pour soulever une quatorzième coupe aux grandes oreilles, Santiago Solari va devoir rassembler un vestiaire où régnerait une ambiance tendue, en grande partie à cause de Gareth Bale. Si le Gallois n’est bien évidemment pas la source de tous les maux merengues, notamment dans le contenu des matches, son attitude ne semble plus passer. Dernièrement, des échos en provenance de l’intérieur du vestiaire madrilène indiquaient que l’ancien joueur de Tottenham serait en conflit avec une partie des joueurs du Real.

Bale rentré chez lui avant la fin du Clasico

L’explication donnée est toute simple : en ces temps de crise où les joueurs de Solari doivent faire corps, Bale agacerait fortement par son détachement. Un détachement dû à son manque d’adaptation au style de vie espagnol depuis son arrivée en 2013 et surtout à sa situation compliquée. Devenu remplaçant de luxe, il ne cache plus son mécontentement et semble bien désintéressé par les performances de ses coéquipiers. Un constat qui rend un départ presque inéluctable en fin de saison. Mais si l’avenir du Gallois à Madrid s’écrit en pointillés, Santiago Solari va devoir faire attention, car le sien pourrait suivre la même trajectoire. Et Bale n’y serait pas étranger.

Selon Marca, le vestiaire merengue ne s’attendait pas en effet à voir Gareth Bale débuter le dernier Clasico face au Barça. En clair, face aux performances plus que moyennes du Gallois, le groupe madrilène a été surpris par la décision d’un coach pensant que ce match à fort enjeu allait pousser Bale à montrer de quoi il était capable. Le pari est tombé à l’eau, Bale ayant cédé sa place à l’heure de jeu. Pire, ce dernier n’aurait même pas attendu la fin du match pour rentrer chez lui. Et Solari dans tout ça ? Sa gestion du cas Bale aurait déplu. Un dossier virant au fiasco, tout comme celui d’Isco, révélant peut-être l’incapacité du technicien à gérer un effectif constellé de stars. Et AS publie aujourd’hui, une liste de successeurs potentiels...