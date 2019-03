Gareth Bale est en difficulté à Madrid. Depuis plusieurs semaines ou même plusieurs mois, le Gallois se voit remis en question pour son manque de leadership et d’impact sur le jeu du Real Madrid. Auteur de 11 petits buts cette saison en 29 matches de championnat et de Ligue des Champions, Gareth Bale peine. Si bien que Rafael Van der Vaart lui a donné un conseil plutôt osé dans le London Evening Standard.

« C’est un peu étrange mais aux Pays-Bas, on dit parfois qu’il faut être plus un connard. Vous pouvez être un connard dans le bon sens du terme. Il a coûté 100 millions d’euros, ils l’ont payé très cher, il doit le faire. Lors de sa dernière saison à Tottenham, il prenait chaque coup franc, il décidait de tout. C’est ce qu’il doit faire au Real. C’est difficile parce qu’il y a tellement de bons joueurs, mais il devrait le faire plus », a ainsi déclaré Rafael Van der Vaart.