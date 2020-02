La 26e journée de Liga va se terminer en beauté dimanche soir puisque le Real Madrid doit accueillir le FC Barcelone au Stade Santiago Bernabeu (21h, à suivre en direct sur notre site) pour un nouveau Clasico, le deuxième de la saison après le match nul 0-0 en décembre. Un peu plus tôt dans la journée, Quique Setien a dévoilé son groupe, et on connaît désormais celui de Zinedine Zidane.

Le technicien français a retenu 19 joueurs pour ce choc, et le Serbe Luka Jovic n’est pas dans le groupe, tout comme James Rodriguez. Zinedine Zidane a dû faire des choix, et Rodygo n’est pas non plus présent. Le joueur de 19 ans, qui joue avec le Castilla depuis plusieurs semaines, est suspendu suite à son carton rouge reçu le week-end dernier avec l’équipe de Raúl.

Le groupe du Real Madrid :