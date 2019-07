La préparation estivale du Real Madrid va commencer. Un stage de pré-saison est en effet prévu à Montreal, avant le début de l’International Champions Cup, dont les matches se dérouleront aux Etats-Unis.

Pour le stage de pré-saison, l’entraîneur Zinedine Zidane a choisi de convoquer 29 joueurs, dont Gareth Bale et Isco (qui rejoindra le groupe plus tard en raison d’une paternité imminente), à l’avenir incertain, et les petits nouveaux Mendy, Jovic et bien sûr Eden Hazard.

Les 29 convoqués pour la tournée du Real Madrid :

Gardiens : Courtois, Navas, Lunin, Altube

Défenseurs : Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy, De la Fuente et Javi Hernández

Milieux : Kroos, Modric, Isco, Seoane et Fidalgo

Attaquants : Mariano, Benzema, Bale, Lucas V., Asensio, Brahim, Vinicius Jr., Hazard, Jovic, Rodrygo et Kubo.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10