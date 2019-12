Zinedine Zidane a marqué l’histoire du football français en remportant notamment la Coupe du Monde 98 et l’Euro 2000. En club, ZZ a également fait fort avec le Real Madrid, club avec lequel il a remporté la Ligue des Champions en tant que joueur et entraîneur. Bref, une sacrée référence qui a poussé son fils Luca à ne pas floquer le nom Zidane sur son maillot de gardien.

« Je veux déjà qu’on parle de moi pour moi. Pour mes frères, je pense que c’est pareil. Mais on est comme tous les enfants : on admire notre père. On sait qu’il a été incroyable comme joueur. C’est notre idole. Mais on veut essayer de faire chacun notre carrière. Tout est restant très fier de notre nom », a-t-il déclaré à L’Equipe.