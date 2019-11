Partenaires en sélection de Belgique, Eden Hazard et Thomas Meunier se sont livrés un sacré duel mardi soir lors de Real Madrid-Paris SG (2-2, 5e journée de Ligue des Champions). Le Madrilène, en grande forme, a fait vivre une soirée compliquée au Parisien, qui l’a stoppé irrégulièrement en seconde période, provoquant d’ailleurs la blessure de l’intéressé. Dans les colonnes de La Dernière Heure, le latéral droit s’est excusé.

« Je suis franchement triste. J’ai essayé de le contacter directement après le match, mais je n’ai pas réussi à l’avoir. Après, j’ai vu deux, trois de ses coéquipiers qui m’ont dit qu’il était assez touché. Maintenant, est-ce que c’est grave ou pas ? Je ne le sais pas. Je croise les doigts pour que ça ne le soit pas. Mon but, ce n’est pas de blesser d’autres joueurs. Et s’il y a bien un joueur que je ne veux pas blesser, c’est Eden », a-t-il expliqué. Visiblement, plus de peur que de mal pour le n° 7 merengue, qui devrait être absent une dizaine de jours. Un soulagement pour Meunier.