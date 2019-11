Après une longue trêve internationale, la plus prestigieuse des compétitions de clubs est de retour ! C’est donc reparti pour cette 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions version 2019/2020. Et quoi de mieux qu’un classique de la C1 pour lancer cette semaine européenne avec un choc entre le Real Madrid et le PSG. Une affiche incontournable à ne rater sous aucun prétexte pour les fans de foot et bien évidemment de Paris. Contrairement au match aller au Parc des Princes, Neymar, Edinson Cavani et Kylian Mbappé sont disponibles mardi soir à Santiago Bernabeu de même que Angel Di Maria et Mauro Icardi. Dès lors, bien malin qui peut dire quels sont les joueurs qui mèneront l’attaque parisienne face à la formation Merengue. Après son net succès acquis au match aller (3-0), le club français voudra de nouveau marquer les esprits dans l’antre du club madrilène qui disposera lui aussi de toutes ses forces vives, à commencer par Karim Benzema, Eden Hazard ou encore Sergio Ramos.

À noter que cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus et beIN Sports, comme les fans français de la coupe aux grandes oreilles en avaient pris l’habitude les saisons précédentes. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont toujours la propriété de SFR qui diffusera en direct la rencontre opposant la formation coachée par Zinedine Zidane et celle entraînée par Thomas Tuchel sur RMC Sport 1. Autre raison de ne pas rater ce rendez-vous, l’historique entre les deux équipes et le côté très spectaculaire des affrontements entre le club espagnol et le club français. Lors de la dernière opposition entre les deux équipes, le Real Madrid s’était imposé 3-1 grâce notamment à un doublé de Cristiano Ronaldo.

Regarder le match de foot Real Madrid-PSG en streaming

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette première journée de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. En effet, SFR peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat pour cette compétition européenne organisée par l’UEFA depuis plus de 60 ans. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée à votre besoin, l’endroit où vous allez regarder cet affrontement franco-espagnol ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette sans oublier votre smartphone.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Real Madrid vs PSG directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige installé tranquillement sur votre canapé pour peu que vous ayez un Wifi de bonne qualité ou une 4G efficace. Une opposition de style entre deux cadors européens qui sera arbitrée par Artur Dias, 40 ans. Un arbitre portugais pour le moins expérimenté et bien connu des Parisiens. La saison passée, Dias avait arbitré le carton du PSG face à l’Etoile Rouge de Belgrade (6-1). Les supporters de la formation présidée par Nasser Al-Khelaïfi n’en espèrent pas autant, mais espèrent un résultat positif face à la formation présidée par Florentino Perez.

Cliquez ici pour vous inscrire sur RMC Sport et accéder au match Real Madrid-PSG