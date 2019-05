Si Raphaël Varane a récemment annoncé qu’il allait rester au Real Madrid la saison prochaine, le Français pourrait évoluer dans une équipe madrilène assez renouvelée, avec notamment deux arrivées majeures à prévoir : Eden Hazard (Chelsea) et Paul Pogba (Manchester United). Et le défenseur central se réjouit de ces probables transferts, qui pourraient permettre au Real de réaliser une belle saison, après une année compliquée, marquée par le passage de trois entraîneurs sur le banc merengue : « Ce que Pogba m’a dit (concernant une arrivée à Madrid, ndlr), je ne peux pas vous le révéler, mais tout grand joueur a sa place au Real, et c’en est un, a confié Varane à Marca. À Madrid, il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de rumeurs et nous verrons où il sera en août. »

Le Français se montre tout aussi élogieux envers Eden Hazard : « Je le connais depuis que j’ai commencé à Lens. C’est un joueur de haut niveau, et comme je l’ai déjà dit pour Pogba, il a sa place à Madrid. Il est dans le meilleur moment de sa carrière, de par son âge et sa qualité. Lorsque nous nous sommes rencontrés en demi-finale de la Coupe du monde, nous savions que nous devions avoir un plan spécial pour le freiner. »