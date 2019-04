Pour sa première saison en Liga et son deuxième exercice sous les couleurs du Rayo Vallecano, l’attaquant espagnol Raul De Tomas (24 ans) se porte bien. Le joueur prêté par le Real Madrid a déjà inscrit 14 buts en Liga et culmine à la 7e place du classement des buteurs à égalité avec Antoine Griezmann.

Une forme éblouissante et des statistiques qui pourraient pousser le Real Madrid à le conserver en vue de la saison prochaine. Si le joueur désire revenir dans son club formateur, il serait très attentif sur son futur rôle d’après As. Les récents échecs de Mariano Diaz et Borja Mayoral en tant que doublure le refroidiraient et il espérerait recevoir des garanties sur son temps de jeu.